Отца двоих детей из Екатеринбурга поймали на интимной переписке с 12-летними школьницами

35-летнего жителя Екатеринбурга подозревают в интимной переписке с двумя 12-летними школьницами. Мужчина якобы присылал им свои голые фото, а также рассказывал о своей сексуальной жизни, предлагая присоединиться.

Как сообщает Telegrm-канал Ural Mash, уралец работает на таможне, а в свободное время организует аниме-фестивали. На одном из них он и познакомился со школьницей, обменялся номерами и начал вести переписку. Со второй девочкой мужчина был знаком раньше, поскольку общался с ее отчимом. Наличие пусть и приемного родителя не смущало екатеринбуржца, и тот невзначай трогал за грудь несовершеннолетнюю, передает канал.

С обеими девочками, по их словам, мужчина переписывался на темы интимного характера, ревновал к мальчикам, пытался переспать и рассказывал про секс втроем, который у него был с супругой. Помимо жены у свердловчанина также есть двое детей, у одного из которых синдром Аспергера.

Одна из школьниц рассказала о приставаниях родителям, после чего уральца задержали и доставили в полицейский участок. По данным Telegram-канала, на допросе подозреваемый расплакался и начал все отрицать. При обыске в его доме нашли внушительное количество секс-игрушек. По данным некоторых СМИ, возбуждено дело по ст. 135 УК РФ "Развратные действия", а сам екатеринбуржец находится под подпиской о невыезде.