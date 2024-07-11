Mash: В Судже не осталось работающих заправок после обстрелов ВСУ

Город Суджа в Курской области остался без единой заправки после многочисленных обстрелов ВСУ, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, всего в Суджанском районе было четыре заправки, сейчас все они закрыты. Две автозаправочные станции атаковали 5 июля, еще две подверглись обстрелам 9 июля.

Mash отмечает, что ближайшая станция находится в 20 километрах.

В конце июня город Суджа в очередной раз попал под обстрел со стороны Украины. Пострадали два человека, один них был госпитализирован с сердечным приступом. После обстрела возникли пожары в трех домовладениях.