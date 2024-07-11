В Год семьи уже более 10 тысяч родителей получили финансовую поддержку в Новосибирской области

В региональную составляющую национального проекта «Демография» в рамках финансовой поддержки семей с детьми в Новосибирской области входят три вида государственных выплат: единовременное пособие при рождении ребенка в молодой семье, областной семейный капитал и выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей.

Как рассказала в ходе пресс-тура 11 июля начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Мальцева, в рамках нацпроекта «Демография» родители получают прямую финансовую поддержку от государства. Для семей, где подрастают дети, это значительная помощь.

В Новосибирской области по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках нацпроекта семьям с детьми предоставляются следующие выплаты: единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье (6600 рублей – на первого ребенка, 13200 рублей – на второго, 19800 рублей – на третьего и последующих), областной семейный капитал (146714 рублей) и ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (15871 рублей). В 2023 году количество получателей данных мер поддержки в регионе составило порядка 27 тысяч семей, с начала текущего года уже более 10 тысяч родителей, воспитывающих детей, получают эти выплаты, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Подробная информация о действующих в регионе мерах поддержки семей с детьми размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.