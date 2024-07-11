В Татарстане готовы запретить продавать квартиры меньше 28 квадратных метров

Татарстан может стать одним из первых российских регионов, где откажутся от строительства малометражных квартир. Речь идет о площади менее 28 кв. м – такие предложения предлагают запретить выставлять на продажу.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильшат Гимаев заявил, что регион будет подчиняться решению федерального Минстроя, который сейчас готовит соответствующее распоряжение.

Аналогичный запрет уже готовятся ввести в Москве.

Ранее заместитель министра по строительству и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что на федеральном уровне как-либо ограничивать строительство малометражных квартир не планируется. Вместе с этим Минстрой РФ намерен стимулировать строительство больших квартир, отмечает РБК.