11 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области готовят к открытию гостинично-туристический комплекс "Рыбаградъ"

В Центре «Мой бизнес» Астраханской области провели презентацию масштабного инвестиционного проекта – гостинично-туристического комплекса «Рыбаградъ». Строительство идёт в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Рыбаградъ» на 240 номеров сможет принять до 720 гостей. Строительство комплекса ведется на берегу реки Кизань на участке 14 га близ села Жан-Аул Камызякского района. Все строения некапитальные, мобильные. Инфраструктура гостинично-туристического комплекса включает глэмпинги, фуд-корт на 550 посадочных мест с танцполом и кухнями различного направления, супермаркет, развлекательную зону, зону барбекю, медицинский пункт, благоустроенную марину с пунктом проката плавсредств. Открытие комплекса планируется в сентябре, сообщает министерство экономического развития Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023 и 2024 годах предприниматели получили субсидии в размере 290 млн рублей на реализацию пяти инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных строений в регионе.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Общая стоимость реализуемых проектов с учетом средств инвесторов составляет более 650 млн рублей.

(2024)|Фото: astrobl.ru

По словам заместителя министра экономического развития Лейсан Шафиковой, в регионе появляется все больше новых объектов туристической инфраструктуры.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Номерной фонд региона будет увеличен на 270 мест, 133 из них уже ввели в эксплуатацию, остальные – в конце 2024 года.

Теги: туризм, рыбаградъ, центр мой бизнес, гостинично-туристический комплекс


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