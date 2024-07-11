ЦБ расширил список признаков мошеннических банковских операций

Центральный банк с трех до шести увеличил перечень признаков мошеннических операций, которые теперь должны отслеживать банки для предотвращения таких переводов.

Так, должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Причем даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не передавались в базу данных Банка России, а остались только в собственной базе кредитной организации.

Еще один новый критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России. В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела. В таком случае банк приостановит зачисление средств на счет.

Наконец, банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.

Ранее банки обязали приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах. Кроме того, необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения), а также если зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора.