11 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" и Уральский колледж технологий и предпринимательства продлили сотрудничество

"Атомстройкомплекс" заключил новое соглашение с Уральским колледжем технологий и предпринимательства. Речь идет о сотрудничестве в сфере подготовки рабочих специалистов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, выпускники Уральского колледжа технологии и предпринимательства, получив специальность строительного профиля, трудоустраиваются на предприятия группы компаний "Атомстройкомплекс" – на заводы, выпускающие стройматериалы, в строительные тресты, управляющие компании. Колледж стал основной учебной площадкой кластера "Строительство", созданного в регионе в 2022 году в рамках федерального проекта "Профессионалитет". "Атомстройкомплекс" – его опорный работодатель.

В результате совместных усилий партнерами реализуется успешный кейс отраслевого подхода к подготовке рабочих кадров. Новое соглашение закрепляет намерения сторон о продолжении взаимодействия на протяжении ближайших пяти лет. Его подписали директор колледжа Николай Доронин и глава "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев.

Николай Доронин и Валерий Ананьев(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Наша основная задача – готовить специалистов не просто для строительной отрасли, а для конкретного предприятия, учитывать его потребности и задачи. Мы понимаем, что студент должен осваивать современные технологии, носителями которых являются строительные предприятия. Вместе с нашим индустриальным партнером, компанией "Атомстройкомплекс", мы внедряем эти технологии в образовательный процесс, корректируем программу обучения, чтобы наши студенты получали актуальные навыки и впоследствии быстрее и легче адаптировались на предприятии, могли успешно решать производственные задачи. И наши студенты, и их родители знают, что по окончании учебы у ребят будет хорошая работа в надежной, успешной компании – это очень мотивирует", - отмечает Николай Доронин.

"Кадры решают все – эта мысль вновь актуальна. В нашем коллективе существует традиция подготовки кадров со школьной скамьи – мы знакомим молодое поколение с профессией, рассказываем о строительстве и городе. Человек должен получать свою профессию осмысленно. Наша задача – привить любовь к профессии, к своему делу. Нам нужны не просто люди, которые хорошо кладут плитку, а одухотворенные специалисты, которые искренне хотят менять окружающую среду, делать город комфортнее и интереснее", - говорит Валерий Ананьев.

Николай Доронин и Валерий Ананьев(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Благодаря финансированию по проекту "Профессионалитет", а также при спонсорской поддержке "Атомстройкомплекса" непрерывно обновляется материальная база колледжа. Здесь выполнен ремонт фасада, спортивного зала, оснащены уникальные мастерские, где студенты, используя те же инструменты и материалы, которые применяются застройщиками, осваивают искусство кладки плитки, штукатурки и покраски стен, а также другие востребованные в строительной отрасли навыки.

Кстати, часть ремонтных работ в помещениях колледжа выполняется силами студентов – в ходе производственной практики. Благодаря партнерству с "Атомом" студенты также проходят оплачиваемую практику на знаковых стройках города – школах, больницах, жилых домах, принимают участие в корпоративных мероприятиях девелопера, тем самым приобщаясь к производственной культуре и ценностям будущего работодателя.

Теги: колледж, сотрудничество, соглашение, Атомстройкомплекс


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