11 Июля 2024
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Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

Житель Прикамья поверил "сотрудникам Пенсионного фонда" и лишился 5,3 млн

43-летний житель Соликамска перевел мошенникам несколько миллионов рублей. Его обманули "представители Пенсионного фонда".

Пострадавшему позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником Пенсионного фонда и сообщил, что был произведен перерасчет пенсии. Для постановки в электронную очередь необходимо сообщить код, который придет ему на телефон от "Госусулуг". Горожанин сделал это.

Потом ему позвонил "сотрудник Центробанка" и стал рассказывать о том, что мошенники получили доступ к его личным данным и могут оформить кредиты. Якобы для блокирования операций необходимо оформить как можно больше "зеркальных кредитов" и перевести деньги на "безопасные счета". Мужчина получил три займа на 2,4 млн руб. и кредитную карту на 1 млн руб. и перевел их на номера, которые ему диктовал "финансовый специалист".

Через несколько дней потерпевшему сообщили, что злоумышленники выставили на продажу его машину и попросили помочь в их поимке. Соликамцу пообещали, что во время сделки аферисты, получившие доступ к его личному кабинету на "Госуслугах", будут задержаны. Все еще веря звонившим, пострадавший согласился помочь и вышел на покупателя, которого ему также посоветовал "сотрудник Центробанка". Подписав договор купли-продажи, автовладелец получил за иномарку порядка 2 млн рублей. Все деньги он перевел на неустановленные счета. Гражданину пояснили, что следы мошенников ведут в другой город и задерживать их будут там. Общая сумма потерянных денег – 5,3 млн руб., сообщает пермское краевое управление МВД.

Теги: Мошенники, деньги, Соликамск


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