Астраханские вузы готовы поддержать губернаторскую программу «Кадры решают все»

По инициативе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в регионе стартовал проект «Кадры решают всё». Программа предназначена для талантливых людей с профессиональными и управленческими компетенциями, которые готовы строить карьеру на государственной и муниципальной службе.

ИО ректора Астраханского государственного университета им. В.Н. Татищева Игорь Алексеев считает, что программа поможет открыть перспективы для амбициозных астраханцев, в том числе участников СВО: «Проект «Кадры решают всё» предоставляет уникальную возможность каждому жителю области от 23 до 55 лет реализовать себя в системе управления кадровым минимумом. Важно, что новые перспективы открываются для всех, в том числе участников СВО. Наша задача — помочь этим людям реализовать свой потенциал».

Ректор Астраханского государственного архитектурно-строительного университета Татьяна Золина подчеркивает, что участие в проекте позволит участникам получить ценный опыт и знания, развить лидерские качества, обменяться опытом: «Программа способствует формированию личностных качеств, таких как: управление временем, коммуникационные навыки, умение работать в команде, что необходимо для успешного общения и профессионального роста. Участие в программе открывает двери к новым знакомствам, возможностям трудоустройства, партнерству с компаниями».

Директор Астраханского филиала РАНХиГС Андрей Петраев подчеркивает, что правильный подбор кадров на государственной и муниципальной службе – это залог эффективного управления, реализации важных проектов и обеспечения благополучия жителей региона: «Важно, чтобы программа запустила реальные механизмы по отбору и продвижению необходимых управленческих кадров. Уверен, реализация программы станет важным шагом в развитии Астраханской области и привлечет в систему управления регионом квалифицированных и мотивированных специалистов, готовых решать любые задачи на благо региона».

Астраханский филиал Президентской Академии РАНХиГС является региональным оператором федерального проекта «Время героев», где подготавливают кадры из числа участников СВО.

Чтобы принять участие в конкурсе «Кадры решают всё» необходимо заполнить анкету на сайте, выбрать желаемое направление деятельности и направить предложения по совершенствованию выбранной отрасли. Подать заявку можно до 8 августа.