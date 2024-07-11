11 Июля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханские вузы готовы поддержать губернаторскую программу «Кадры решают все»

По инициативе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в регионе стартовал проект «Кадры решают всё». Программа предназначена для талантливых людей с профессиональными и управленческими компетенциями, которые готовы строить карьеру на государственной и муниципальной службе.

ИО ректора Астраханского государственного университета им. В.Н. Татищева Игорь Алексеев считает, что программа поможет открыть перспективы для амбициозных астраханцев, в том числе участников СВО: «Проект «Кадры решают всё» предоставляет уникальную возможность каждому жителю области от 23 до 55 лет реализовать себя в системе управления кадровым минимумом. Важно, что новые перспективы открываются для всех, в том числе участников СВО. Наша задача — помочь этим людям реализовать свой потенциал».

Ректор Астраханского государственного архитектурно-строительного университета Татьяна Золина подчеркивает, что участие в проекте позволит участникам получить ценный опыт и знания, развить лидерские качества, обменяться опытом: «Программа способствует формированию личностных качеств, таких как: управление временем, коммуникационные навыки, умение работать в команде, что необходимо для успешного общения и профессионального роста. Участие в программе открывает двери к новым знакомствам, возможностям трудоустройства, партнерству с компаниями».

Коллаж, рукопожатие(2023)|Фото: Накануне.RU

Директор Астраханского филиала РАНХиГС Андрей Петраев подчеркивает, что правильный подбор кадров на государственной и муниципальной службе – это залог эффективного управления, реализации важных проектов и обеспечения благополучия жителей региона: «Важно, чтобы программа запустила реальные механизмы по отбору и продвижению необходимых управленческих кадров. Уверен, реализация программы станет важным шагом в развитии Астраханской области и привлечет в систему управления регионом квалифицированных и мотивированных специалистов, готовых решать любые задачи на благо региона».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Астраханский филиал Президентской Академии РАНХиГС является региональным оператором федерального проекта «Время героев», где подготавливают кадры из числа участников СВО.

Чтобы принять участие в конкурсе «Кадры решают всё» необходимо заполнить анкету на сайте, выбрать желаемое направление деятельности и направить предложения по совершенствованию выбранной отрасли. Подать заявку можно до 8 августа.

 

Теги: игорь бабушкин, кадры решают все, вузы, карьера


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