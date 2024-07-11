От СМИ закрыли заседание по избранию меры пресечения экс-главе свердловского минтранса Старкову

Заседание по делу экс-главы свердловского Минтранса Старкова закрыли от прессы. С соответствующим ходатайством выступили как сторона обвинения, так и сторона защиты, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга решается вопрос об избрании меры пресечения Василию Старкову. Обвинение сообщило, что расследование уголовного дела находится на начальной стадии, устанавливаются иные фигуранты, потому настояло на проведении заседания в закрытом режиме. Сторона защиты, в свою очередь, отметила, что Старков служил на СВО, и в суде могут прозвучать секретные сведения.

Журналистов удалили из зала заседания. Сам Старков общаться с представителями СМИ не стал. Вопросы прессы игнорировал.

Напомним, о задержании Старкова стало известно накануне. Коммерсант отмечает, что уголовное дело Старкова может быть связано с делом экс-начальника ГКУ "Управление автомобильных дорог" Вячеслава Данилова. Его отправили в отставку в сентябре 2023 года по ходатайству, подготовленному министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, а в октябре он был арестован по делу о взятке в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), в марте переведен на домашний арест.