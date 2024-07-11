Песков: Дискуссии по поводу изменений в ядерной доктрине РФ ведутся

Дискуссии вокруг коррекции российской ядерной доктрины в ответ на действия НАТО действительно идут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но это не единственный [способ сдерживания]", - цитирует его ТАСС.

По словам представителя Кремля, отраженные в декларации по итогам саммита НАТО намерения потребуют от Москвы "продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для сдерживания".

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в ответ на действия стран Запада Россия может изменить свою ядерную доктрину. Это показала ситуация вокруг специальной военной операции. Также схожую идею высказал президент Владимир Путин. Как сообщил на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам глава государства, это связано с "понижением порога применения ядерного оружия" на Западе. По его словам, в доктрину не нужно включать превентивный ядерный удар, потому что "в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен".