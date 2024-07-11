На саммите НАТО Орбан избегал общества Джо Байдена - СМИ

На саммите НАТО в Вашингтоне венгерский премьер-министр тщательно избегал общения с Джо Байденом, пишет The Guardian. На общих мероприятиях он старался не пересекаться с президентом США и не запросил личную встречу. По мнению издания, такое поведение указывает на то, что Орбан не рассматривает в своем "мирном плане" победу Байдена на предстоящих выборах главы государства, предпочитая вести переговоры по украинскому конфликту с Дональдом Трампом, которого считает будущим президентом США.

Эксперты предполагают, что и Байден не проявил никакой заинтересованности во внезапно активизировавшемся венгерском премьер-министре.

Орбан не встречался с Байденом официально в течение последних четырех лет, но встретился с Трампом в марте этого года в его флоридской резиденции Мар-а-Лаго.