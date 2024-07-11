Россиян не устраивает такси, но они все равно на нем ездят

Услуги такси в России популярны, несмотря на недовольство пассажиров сервисом и ценами. Так, в столицах услугами такси пользуется каждый второй, даже в сельской местности – 29% респондентов. Также такси может себе позволить каждый второй хорошо обеспеченный россиянин и каждый третий соотечественник с низким достатком, таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

73% россиян пользуются услугами такси от одного раза в полгода и чаще. 10% - раз в неделю минимум, 27% - несколько раз в месяц.

Большинство использует для вызова такси мобильное приложение, но в сельской местности по-прежнему популярен вызов такси по телефону. Иногда граждане ловят машину на улице.

Высокая стоимость поездки на такси — главная причина, по которой россияне выбирают альтернативные виды транспорта (60%). В числе внешних барьеров также оказались следующие: "долго ждать и может не приехать" (19%), "грязно, неприятно в салоне автомобиля" (4%). Финансовый аспект лидирует и в критериях выбора такси — чаще всего пассажиры обращают внимание именно на стоимость поездки (76% от числа тех, кто с разной периодичностью ездит на такси, доля группы — 91%).

С проблемами за последний год сталкивались две трети пассажиров такси (66%). В числе самых часто встречающихся ситуаций — водитель приезжал не в то место, куда его вызывали (29%), или вовсе отменял заказ, не приезжая на вызов (29%). Неаккуратное вождение отметил каждый четвертый (25%), опасное нарушение ПДД — каждый седьмой (14%).