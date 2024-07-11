Генерал Попов обратился в СКР из-за адвоката, комментирующего его дело

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обратился в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил защитник Попова Сергей Буйновский, Аграновский не является адвокатом генерала, поэтому не может комментировать его дело. Действия Аграновского можно расценить как клевету и мошенничество, считает защитник.

Буйновский добавил, что у генерала и его защитников взята подписка о неразглашении тайны следствия, но Аграновский, не зная обстоятельств дела Попова, "выдает свою некомпетентность за действительность".

Ранее защита Попова попросила Следственный комитет России возбудить уголовное дело о госизмене в отношении неустановленных лиц. Поводом для этого стало уголовное дело, которое завели в отношении Попова на Украине. По словам адвоката генерала Сергея Буйновского, в открытом доступе оказались секретные документы. После этого адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что вскрытие канала утечки секретных данных на Украину может повлиять на дело генерала. По его мнению, в таком случае Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела.