11 Июля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Индексирование зарплат бюджетников, поддержка участников СВО, многодетных семей – приоритеты работы властей Новосибирской области

Основная часть поправок в текущий бюджет Новосибирской области, принятых сегодня депутатами областной думы в двух чтениях и единогласно, связана с финансированием социальных обязательств. Об этом заявил Губернатор Андрей Травников на 47-ой сессии Законодательного Собрания Новосибирской области.

Представил отчёт об исполнении бюджета 2023-го года и озвучил поправки в бюджет на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Среди ключевых задач — обеспечение контрольных соотношений по оплате труда работников бюджетной сферы; уточнение плана финансирования, исходя из готовности проектно-сметной документации, успешности прохождения экспертизы, проведения торгов и соблюдения строительных графиков выполнения физических объёмов работ на объектах, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

Как уточнил Виталий Голубенко, по итогам 2023 года был зафиксирован более высокий темп роста заработной платы в экономике – выше чем прогнозировали и уточняли в наш бюджет в конце прошлого года – на два процентных пункта. При этом ускоренный рост зарплаты в экономике продолжается, по итогам первого квартала темп роста составил более 116 процентов. Для того, чтобы защитить работников бюджетной сферы Новосибирской области по паритетам заработной платы, региональные власти сделали досчёт и заложили в бюджет дополнительные ресурсы – 4,2 млрд рублей – для решения этой задачи.

«Львиная доля поправок связана с обеспечением финансирования наших социальных обязательств: это социальная поддержка участников СВО и их семей, поддержка многодетных семей и обеспечение индексирования заработной платы бюджетников. В связи с тем, что темп роста средних зарплат по экономике выше, чем мы ожидали, а наши обязательства – поддерживать точно такие же темпы индексации заработных плат бюджетников, добавляются дополнительные средства для того, чтобы это сделать», — заявил Андрей Травников.

(2024)|Фото: nso.ru

Председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив поблагодарил всех депутатов за работу в политическом сезоне, за совместную работу с Правительством Новосибирской области и Губернатором, подчеркнув: «Основные поправки – это помощь участникам специальной военной операции, тем людям, которые сегодня защищают интересы нашей страны, это самое важное».

(2024)|Фото: nso.ru

Теги: андрей травников, поправки в бюджет, социальные обязательства, сво, новосибирская областная дума


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