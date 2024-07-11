Электросамокатам в Екатеринбурге запретят кататься по набережной Исети

В Екатеринбурге вводят очередной запрет на использование электросамокатов. В скором времени он распространится на передвижение по набережной Исети, а также на тротуары уже двух метров. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-мэр Рустам Галямов.

По его словам, обсуждение ограничений ведутся регулярно, а изменения в правила будут вноситься каждую неделю.

Напомним, что с 24 июня в Екатеринбурге действуют новые ограничения для самокатчиков. Подробнее о них мы писали ранее.