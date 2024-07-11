НАТО закрепило "необратимость" членства Украины

НАТО направит Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда все союзники согласятся, что Киев уже выполнил все необходимые условия. Об этом говорится в итоговой декларации по итогам саммита НАТО, куда также внесли формулировку о "необратимом будущем Украины в НАТО". Однако это не то, что нужно Киеву, заявил бывший начальник оккупированной части ЛНР Георгий Тука.

Он считает это не успехом, а пустой фразой, рассчитанной на то, чтобы представить ее как достижение на пути в НАТО. По его данным, на этой фразе настаивал глава офиса Зеленского Андрей Ермак. И он приложил много усилий, чтобы слово "необратимое" появилось в коммюнике. Но оно не добавляет никакой конкретики. Никаких обещаний по-прежнему никто не дает. Как и договоры о безопасности, которые подписывает Зеленский.

Зато постоянные разговоры на Западе о коррупции на Украине - это свидетельство позорнейшего бардака в республике, уверен Тука. В документ это вошло как призыв к дальнейшим "демократическим реформам".

В итоге Украине пообещали только "мост к членству в НАТО". Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что точную дату вступления в военный блок пока назвать нельзя. Это разочаровало Зеленского, который рассчитывал получить официальное приглашение в альянс, сообщает Bloomberg.

Близкий к офису Зеленского политолог Владимир Фесенко отмечает, что на Западе есть общее мнение, что пока идет военный конфликт с Россией, Украину принимать в НАТО нельзя.