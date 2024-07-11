Верховный суд признал незаконной мобилизацию экс-главы МУГИСО

Верховный суд РФ поставил точку в законности мобилизации экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова.

Как пишет 66.ru, Верховный суд удовлетворил представление заместителя Генпрокурора РФ Игоря Ткачева о признании незаконным решения призывной комиссии о мобилизации находящегося под следствием Пьянкова. Таким образом, высшая судебная инстанция поставила точку в почти полуторагодовалом разбирательстве.

После возвращения бывшего главы МУГИСО в Екатеринбург сотрудники СК смогут завершить расследование уголовного дела.

Еще в 2018 году Пьянкову были предъявлены обвинения по пяти эпизодам: в получении взяток (статья 290 УК РФ) и растрате (статья 160 УК РФ). Сообщалось, что экс-министр не стал сотрудничать со следствием. А в 2021 году бывшего чиновника обвинили еще и в создании преступной группы.

Позднее Алексею Пьянкову была избрана мера пресечения в виде залога. В ноябре 2022 года стало известно, что он отбыл на СВО за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, поэтому юридически следствие нельзя считать завершенным. В марте 2023 года суд признал мобилизацию законной, с чем не согласилась Генпрокуратура.