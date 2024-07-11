Прокуратура намерена запретить катерам рассекать по Исети после травмы 18-летнего пловца

Уральская транспортная прокуратура намерена добиться запрета незаконной эксплуатации судов в акватории Екатеринбургского городского суда. Напомним, недавно екатеринбуржца во время отдыха на местном водоеме, зацепило винтом проплывающего катера.

По данным прокуратуры, на реке Исеть, вопреки требованиям действующего законодательства, располагается несколько баз-стоянок для проката маломерных суден. При этом, прав пользования водным объектом у организаторов стоянки нет.

"Незаконная эксплуатация баз-стоянок и оказание развлекательных услуг на маломерных судах влечет опасность для жизни и здоровья жителей Уральской столицы. Транспортным прокурором в суды направлены исковые заявления о запрете базирования нелегальных маломерных судов", - заявили в пресс-службе ведомства, отметив, что иски уже находятся на рассмотрении.

В суд, но уже на водителя катера, планирует подать и сам пострадавший - Антон. Об этом он рассказал "КП-Екатеринбург". По его словам, в тот день он отплыл от берега и глубоко нырнул, не заметив катер. Звук мотора он услышал в воде. Как оказалось Антон проплыл аккурат под судном, а работающий винт задел ему ногу. Парень начал истекать кровью, на помощь кинулись прохожие: один вытащил пострадавшего, вторая, будучи медиком, оказала первую помощь, после чего юношу увезли в больницу.

Сейчас Антон чувствует себя лучше. Винт сломал ему коленную чашечку, операция была проведена накануне. Для подачи иска необходимо найти водителя катера, который скрылся с места происшествия.

"Следователи Центрального МСУТ СК России выясняют обстоятельства наезда маломерного судна на молодого человека. В действиях судоводителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", - добавили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.