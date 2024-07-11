Роспотребнадзор: Отравившиеся в лагере в Туве ели запрещенные продукты

Отравившиеся 47 человек в лагере Тывы ели не разрешенные для питания детей продукты, привезенные в день закрытия первого сезона администрацией, сообщил Роспотребнадзор республики.

"Установлено, что дети и вожатые употребляли продукты вне утвержденного примерного меню пищевой продукции и не разрешенной для питания детей – шаурмы, шашлыка, кремовых изделий, напитка "Добрый кола", чипсов, привезенных администрацией лагеря в день завершения первой смены", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что из детского лагеря "Чагытай" в Тыве 31 школьник госпитализирован с симптомами острой кишечной инфекции. По данным республиканского Минздрава, один ребенок находится в тяжелом состоянии, состояние остальных детей опасения не вызывает, еще трое лечатся амбулаторно. Позже число госпитализированных после отравления в детском лагере выросло до 47. Надзорные органы и Минздрав проверяют лагерь, также будут проверены и другие оздоровительные лагеря.