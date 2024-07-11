ФАС нашла нарушения в регионах в тарифах на теплоснабжение

Федеральная антимонопольная служба проверила тарифы на теплоснабжение в 82 регионах страны, в итоге выдано 108 предписаний об устранении нарушений 58 регулирующим органам.

"Служба определяла достоверность и экономическую обоснованность расходов на топливо, учтенных при установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 год", - говорится в сообщении ФАС.

В итоге выяснилось, что в регионах не проводился анализ рыночных цен на топливо, самостоятельно (а не по документам ФАС) определялись составляющие цены на природный газ, надбавка к тарифу на транспортировку газа была иной, чем утвердил регулятор. Также некорректно применялись переводные коэффициенты калорийности топлива и неверно рассчитывался объем полезного отпуска тепловой энергии.