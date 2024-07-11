Киев забронировал от мобилизации сотрудников организаций, получающих иностранные гранты

Украинский режим забронировал от мобилизации всех сотрудников всех общественных организаций, получающих иностранные гранты. Их признали "критически важными".

Организации занимаются исследованием общественного мнения, собирают разную информацию. Всего их 133.

Депутат Рады Максим Бужанский заявил о появлении касты избранных.

"133 грантовые организации - это... совершенно отдельная каста, оформленная теперь постановлением кабмина... Не платят налогов, не воюют, по сути, управляют. Будем откровенны, дворяне о таком не могли и мечтать", - написал он.

Интересно, что по числу запросов в полицию на розыск уклонистов лидируют западные области: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая. Счет в них идет на десятки тысяч. В этих же областях больше всего поддерживают продолжение военного конфликта, но, видимо, за счет жителей других областей.