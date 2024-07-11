Новоуренгойские чиновники поздравили с Днем рождения арестованного мэра

Арестованный по обвинению в получении взятки в особо крупном размере бывший мэр Нового Уренгоя и бывший вице-губернатор ЯНАО Андрей Воронов встретил свой 52-ой день рождения в СИЗО. Супруга арестованного опубликовала пост в соцсетях в его поддержку, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы вместе 24 года, не важно близко или далеко, главное всегда вместе. Поздравляю тебя. Жду дома, пожелаем ему этого вместе. Они пытались нас похоронить, но не знали, что мы семена", - написала Воронова.

В комментариях под постом отметилась городская элита. Муниципальные служащие и депутаты поздравили Воронова с днем рождения. В их числе была председатель городской думы Полина Шумова, начальник департамента жизнеобеспечения районов Лимбяяха и Коротчаево Администрации города Новый Уренгой Юлия Гарибова и т.д.

В поздравлениях комментаторы называют Воронова "шефом" и заявляют, что "другого мэра им не надо".

Ранее состоялась довольно внезапная отставка теперь уже экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова. 3 июля Воронов арестован в Москве. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.Политолог Александр Безделов, комментируя в разговоре с Накануне.RU арест Воронова, сообщил, что не надо искать в этой истории подвох. Никакой заранее готовой "папочки", где хранились бы какие-то материалы на Воронова, не было, компетентные органы просто "копнули" и нашли.