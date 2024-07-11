В атаке ВСУ на белгородское село пострадали трое людей, один погиб

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на село Ржевка Шебекинского городского округа.

"Атакован легковой автомобиль. От полученных ран до приезда бригады "Скорой помощи" скончался мужчина. В результате еще одной атаки FPV-дрона на легковой автомобиль ранены трое мужчин", - написал Гладков в своем telegram-канале.

Двоих с осколочными ранениями спины доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, еще один пострадавший с баротравмой и ушибом поясницы самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают всем пострадавшим всю необходимую помощь.