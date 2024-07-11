Страны ЕС "накажут" Орбана за поездку в РФ бойкотом неформальных министерских встреч

Некоторые чиновники ЕС предложили лишить Венгрию роли председателя в Совете союза после визитов венгерского премьера Виктора Обрана в Россию и КНР, сообщает газета Financial Times.

Итальянское издание Repubblica пишет, что страны ЕС намерены из-за визитов Орбана в Москву и Пекин "наказать" Будапешт бойкотом министерских неформальных встреч во время венгерского председательства в Совете ЕС.

"На премьера Венгрии не возложат никаких политических обязанностей, кроме выполнения формальных процедур, связанных с полугодием президентства. Никогда, как в этот раз, эта функция не будет носить чисто формальный характер", - приводит РИА Новости выдержки из статьи.

1 июля Венгрия на полгода получила председательство в Совете Евросоюза. Сразу же после этого Виктор Орбан отправился в Киев, где предложил Владимиру Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры, но тот отказался. Затем Орбан приехал в Москву, что было встречено острой критикой со стороны руководства ЕС и НАТО, впрочем, в итоге генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Орбан дал понять, когда приехал в Москву, что действует не от имени НАТО". Затем Орбан также побывал в Пекине и провел переговоры с Си Цзиньпинем.