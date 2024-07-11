11 Июля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Россияне подсели на готовую еду

Сеть магазинов "Перекресток" до конца года переделает 120 магазинов – в торговых залах будут открывать кафе с продукцией собственного производства. В новых магазинах точки общепита расположат у входа, в действующих – вместо неиспользуемых касс.
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Также обновление коснется ассортимента, дизайна залов, инфраструктуры, появится возможность посещать магазины с животными, передает "Коммерсант".

Эксперты обращают внимание на возрастающий спрос у россиян на готовую еду. Исследование NielsenIQ показывает, что за год продажи готовой еды в розничных сетях выросли на 33,1%. Доля блюд в сегменте скоропортящихся продуктов увеличилась с 6,3% до 7,1%.

В мае этого года президент крупнейшего в стране ритейлера Х5 Group Екатерина Лобачева говорила, что в России стремительно растут продажи готовой еды.

"У нас растет поколение, которое не будет готовить. У меня самой старшая дочь — ей 19 — к плите подходит, только если ей совсем нечем заняться или я ее туда позову что-нибудь приготовить. Это подрастающее поколение не про плиту и не про готовку. Они привыкли, что могут заказать кофе с сэндвичем себе на работу или полноценный ужин домой. Готовая еда для них — это уже образ жизни", - рассказала Лобачева в интервью РБК.

При этом мощностей для производства готовой еды сейчас крайне не хватает. Так, Х5 Group создала целое подразделение по поиску поставщиков такой продукции.

Теги: россияне, готовая еда, общепит, перекресток


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