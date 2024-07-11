На территорию Байконура нелегально проникли трое иностранцев

На территории космодрома Байконур задержали троих граждан ЕС, которые проникли на нее нелегально. Иностранцы добрались до монтажно-заправочного комплекса, их заметили полицейские во время патрулирования территории, передает Shot.

Задержанные оказались гражданами Нидерландов и Бельгии, им от 25 до 29 лет. Документов, дающих право находиться на территории космодрома, у них не было. Проверяется их возможная причастность к шпионажу. Пока им грозит только административный арест на пять суток за самовольное проникновение на охраняемый объект.

В начале июня двое французов пытались проникнуть на территорию космодрома. Пока они пробирались к космодрому по степи один из иностранцев почувствовал себя плохо от жары. Второй отправился искать помощь, но когда она подоспела, то его напарник уже скончался.