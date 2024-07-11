Россиян, не убирающих за своими собаками, начнут штрафовать

В Госдуме обсуждают поправки в Кодекс об административных нарушениях – штрафы для владельцев собак, которые не убирают какашки за своими питомцами. Наказание может составить от 500 до 1,5 тыс. руб., при повторном нарушении – 1,5-3 тыс. руб., передает "Российская газета". Поправки уже одобрило правительство, также в первом чтении законопроект рекомендовал принять комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.