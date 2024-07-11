В Екатеринбурге установят памятник погибшему в зоне СВО военкору Ростиславу Журавлеву

Погибшему в зоне СВО уральскому военкору Ростиславу Журавлеву установят памятник в Екатеринбурге. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин.

"Так друзья обращаются в памятники. Никак не могу привыкнуть", - написал Прилепин в официальном Telegram-канале, приложив свое фото с Журавлевым.

Сроки установки монумента и другие подробности писатель пока не раскрыл.

Ростислав погиб 22 июля 2023 года в Запорожской области в результате обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. В Кремле заявляли, что ответственность за смерть военкора лежит на киевском режиме.

Уральца похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями. Позже британский журналист Стив Суини назвал убийство Ростислава Журавлева военным преступлением.