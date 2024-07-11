Медведев: Лучше, чтобы исчезли и Украина, и НАТО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о закрепленной в вашингтонской декларации НАТО поддержке Украины.

"Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На нем прозвучало заявление, что координация военных поставок Киеву необходима. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс забрал этот процесс в свои руки. Он считает, что такая помощь Украине не сделает Североатлантический альянс частью конфликта, но поможет Киеву применить свое право на самооборону. Столтенберг отметил, что от "количества поставок напрямую зависит скорость завершения конфликта".

В декларации по итогам саммита НАТО в Вашингтоне сказано, что альянс планирует выделить Украине €40 млрд военной помощи в течение 2025 г. Также страны – члены НАТО намерены обеспечить устойчивый уровень гуманитарной, политической и экономической помощи Украине.