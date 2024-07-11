1984: В древнем Тобольске запустили нефтехимическое производство, в Тюмени открыли ДК "Геолог"

В 1984 году в Тюменской области заработало еще одно градообразующее предприятие - в Тобольске запустили нефтехимический комбинат. На предприятии ввели в эксплуатацию центральную газофракционирующую установку. И древний Тобольск стал стремительно превращаться в современный промышленный город. С начала строительства комбината в 1974 году население Тобольска выросло почти вдвое и достигло 88 тысяч человек.

В 2024 году тобольские нефтехимики отметили полувековой юбилей предприятия. Сегодня на ЗапСибНефтехиме в Тобольске производят 51% всех объемов полиэтилена и 54% полипропилена в России. Спектр выпускаемой продукции значительный - более 67 марок полиэтилена, более 25 марок полипропилена.

Продукция тобольского предприятия поставляется в самые различные точки страны, из нее производят целый спектр товаров. В Томске - пищевую упаковку, в Твери — геотекстиль, в Самаре - компаунды для автопрома, в Алтайском крае — тару для сельхозпродукции.

В современных экономических реалиях продукция ЗапСибНефтехима также находит активный спрос в странах Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки.

Еще одно событие 1984 года в истории Тюменской области было отмечено в культурно-образовательной сфере - в Тюмени открылся Дом техники и культуры "Геолог", выстроенный на пересечении улиц Республики и Мельникайте.

Инициатором его строительства стал начальник Главного тюменского производственного геологического управления легендарный Фарман Салманов.

"Геолог" поражал не только своими утилитарными возможностями, культурное учреждение было обустроено по самым современным на тот момент лекалам. На первом этаже "Геолога" впервые в Тюмени был обустроен стильный зимний сад с живым ручейком, взгляд посетителей приковывали огромные кристаллы горного хрусталя и большие изделия из керамики. На втором этаже смонтировали уникальную люстру "Северное сияние", которую Фарман Салманов привез с ВДНХ, на стенах гобелены с вкраплениями минералов и горных пород Тюменской области. Паркетный пол украшала композиция из природных материалов "Времена года". Все эти дизайнерские новации были авторскими работами. Изюминкой здания посетители считали зеркальный зал, стены и потолок которого отражали их образы.

Творческий коллектив "Геолога" приступил к работе с 1983 года, до открытия здания мероприятия проходили на базе красных уголков предприятий и детских учреждениях.

13 народных университетов, лектории, 26 любительских объединений и клубов по интересам, творческий коллектив "Раздолье" и ансамбль танца "Зори Тюмени" - набор культурно-образовательных возможностей "Геолога" был масштабным.

Разместившийся сразу на четырех этажах здания музей давал наглядное представление о том, что такое Тюменская область, о ее богатствах и истории. На первом этаже карта минеральных богатств Тюменской области: зеленые участки собрали из малахита, водные пространства — из лазурита, картину дополняли разноцветный мрамор и другие минералы. Об освоении сибирских просторов с 1930-х до конца 1960-х годов рассказывало музейное пространство на втором этаже - натурные экспонаты, фотоснимки и многое другое.

Третий этаж отдали под пространство для размещения информации о людях, которые своим трудом обустраивали Тюменскую область - фотографии известных ученых, геологов, работников северных месторождений, их биографии и достижения. А на четвертом этаже разместили выставку экспонатов быта и культуры коренных народов Тюменского Севера - ханты, манси, ненцев.

В 2001 году Дворец культуры и техники переименовали в областной Дворец молодежи "Геолог", в 2005 году его реорганизовали, он стал частью Дворца творчества и спорта "Пионер". В 2006 здание "Геолога" комплексно реконструировали и уже в 2008 году здесь разместили современный Тюменский технопарк.