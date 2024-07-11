11 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга договорился с Минском о развитии уральского метрополитена

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обсудил с директором ОАО "Минскметропроект" Михаилом Рудько перспективы уральского метрополитена. В ходе встречи обсуждались не только планы на появление второй ветки метро, но и строительство наземных участков, идущих по эстакаде, что более вероятно в ближайшей перспективе.

Михаил Рудько предложил услуги компании в части проектирования линий метрополитена в столице Урала. По предварительным подсчетам, сумма работ оценивается в 120-160 млрд рублей. На встрече было отмечено, что скальный грунт в Екатеринбурге создаст определенные трудности при прокладке подземки, однако опыт белорусской компании позволит найти наиболее эффективный способ решения.

Алексей Орлов отметил надежность и компетентность "Минскметропроект" как партнера и пользу сотрудничества с ним Екатеринбурга. Он также заявил, что уральская столица определенно продолжит работу со своими белорусскими коллегами в будущем.

"Развитие метрополитена в столице Урала - стратегически важная задача, над которой мы непременно будем продолжать работать", – резюмировал градоначальник.

Ранее глава Екатеринбурга заверил депутатов гордумы и жителей города, что у местной администрации есть планы по развитию метрополитена. Напомним, что в Генплане на 2045 год было анонсировано появление станций в "пустующих" районах.

Теги: Екатеринбург, Минск, метрополитен, метро, вторая ветка


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