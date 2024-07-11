Фасоль, ставшая причиной заболевания ботулизмом в РФ, закупалась за рубежом

Фасоль, которая стала причиной заболевания ботулизмом в РФ, закупалась за рубежом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, нарушение всех возможных технологий привело к изготовлению опасного продукта, который стал причиной вспышки ботулизма.

Всего, как уточнила Попова, от ботулизма в 11 субъектах России пострадали 417 человек, двое умерли, передает ТАСС.

8 июля помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в стационарах Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Нижегородской областей, Татарстана находятся 41 пациент с ботулизмом, девять из них остаются на искусственной вентиляции легких.

Напомним, очаги заражения зафиксировали в Москве, Казани и Нижнем Новгороде, а позже еще в нескольких регионах. Причиной отравления послужил салат с консервированной фасолью из службы доставки. Ранее сообщалось, что производством некачественной продукции занимается компания "Савон-К". Фигурантам уголовного дела, которое расследуется по факту массового отравления людей пищевой продукцией, предъявили обвинение.