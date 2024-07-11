11 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Музаев: Школьники никогда не согласятся на отмену ЕГЭ

Современные школьники никогда не согласятся на замену ЕГЭ традиционными экзаменами, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
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Это все потому, что тогда придется сдавать больше экзаменов - шесть в школе и три в вузе. А сейчас только ЕГЭ по нескольким предметам, а по остальным предметам вообще не нужно. Обычно сдают три. И это очень удобно, так как совмещается выпуск в школе и поступление в вуз.

Журналистка Анна Шафран назвала это "запредельной логикой". Если спросить школьников, то они предпочли бы, чтобы уроки длились 5 минут, а перемена - час. И чтобы в школьной столовой кормили только мороженым и пирожными, а показывали там одни мультики, а с уроками не приставали. Об этом в своем время написал Сергей Михалков в своем "Празднике непослушания".

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев отмечает, что поступать надо не исходя из чьих-то желаний, а из интересов страны. И хотя в ЕГЭ есть свои плюсы, но в своем нынешнем виде он никуда не годен.

"Для успешной сдачи он не требует освоения программы выпускного класса. С учетом того, что базовую математику нельзя считать экзаменом по курсу средней школы, в 11 классе остается только одна обязательная дисциплина: русский язык", - написал эксперт.

Многие также указывают на то, что ЕГЭ просто требует уметь отвечать на определенные вопросы тестов, а знание школьной программы в целом не является необходимым.

Теги: егэ, анзор музаев, школа


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