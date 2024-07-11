Музаев: Школьники никогда не согласятся на отмену ЕГЭ

Современные школьники никогда не согласятся на замену ЕГЭ традиционными экзаменами, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Это все потому, что тогда придется сдавать больше экзаменов - шесть в школе и три в вузе. А сейчас только ЕГЭ по нескольким предметам, а по остальным предметам вообще не нужно. Обычно сдают три. И это очень удобно, так как совмещается выпуск в школе и поступление в вуз.

Журналистка Анна Шафран назвала это "запредельной логикой". Если спросить школьников, то они предпочли бы, чтобы уроки длились 5 минут, а перемена - час. И чтобы в школьной столовой кормили только мороженым и пирожными, а показывали там одни мультики, а с уроками не приставали. Об этом в своем время написал Сергей Михалков в своем "Празднике непослушания".

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев отмечает, что поступать надо не исходя из чьих-то желаний, а из интересов страны. И хотя в ЕГЭ есть свои плюсы, но в своем нынешнем виде он никуда не годен.

"Для успешной сдачи он не требует освоения программы выпускного класса. С учетом того, что базовую математику нельзя считать экзаменом по курсу средней школы, в 11 классе остается только одна обязательная дисциплина: русский язык", - написал эксперт.

Многие также указывают на то, что ЕГЭ просто требует уметь отвечать на определенные вопросы тестов, а знание школьной программы в целом не является необходимым.