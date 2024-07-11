СВР рассекретила документ о планах Франции отправить 2 тысячи военных на Украину

Служба внешней разведки России обнародовала донесение одного из своих резидентов о подготовке в марте этого года отправки на Украину французского воинского контингента. Шифрограмма опубликована в журнале "Разведчик".

Отмечается, что во французской армии обеспокоены ростом числа погибших в ходе боевых действий на Украине французов. "Как неофициально признают во французском министерстве ВС, подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине ХХ века", — говорится в шифрограмме.

При этом Париж тщательно скрывает численность потерь, которая "превысила психологически значимый порог". Данные держатся в тайне, чтобы избежать волнений в обществе и избежать недовольства офицеров.

Тем не менее, сообщает автор донесения, французский контингент численностью около двух тысяч человек все же продолжают готовить для отправки на Украину.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что не исключает отправку французских военных на Украину. По его словам, Париж готов отправить свои войска на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от киевского режима поступит просьба о помощи войсками. Заявления президента вызвали волну критики среди оппозиции. Также многие страны НАТО, включая США и Германию, идею Макрона не поддержали. В МИД РФ предупредили, что французские войска станут целью российской армии, если окажутся в зоне украинского конфликта.