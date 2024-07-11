Суд вынес приговор уральцу, поджегшему дом своей тещи

Жителю уральского города Березовский вынесен приговор за поджог дома тещи, в котором также проживали его жена и сын. Мужчину отправили на принудительные работы и взыскали с него крупную сумму.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в январе этого года: 32-летний уралец на почве неприязненных отношений с тещей и женой решил поджечь двухэтажный дом в Березовском. Кроме собственницы-тещи там жили супруга и сын мужчины, для которых этот дом был единственным жильем.

Выбрав день, когда родственников не было, свердловчанин пришел в дом, поджег зажигалкой фрагмент картона и положил его на пол. Убедившись, что пожар разошелся, он скрылся с места преступления. В результате дом был поврежден огнем, уничтожено имущество. В дальнейшем силовики установили поджигателя.

Сам мужчина полностью признал вину. Березовский городской суд назначил ему 2 года лишения свободы, но заменил наказание на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Также с осужденного взыскано более 8 млн рублей компенсации материального ущерба и 1,7 млн рублей компенсации морального вреда. Как отметили в прокуратуре, приговор уже вступил в силу.