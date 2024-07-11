От теплового удара умер актер, сыгравший Брайана в сериале "Альф"

В Америке в возрасте 46 лет умер актер Бенджи Грегори, сыгравший Брайана Таннера в сериале "Альф".

По словам сестры актера, Грегори нашли мертвым в его автомобиле на парковке в городе Пеория (штат Аризона) 13 июня. Актер в последнее время страдал депрессией и нарушениями сна, из-за чего не мог уснуть несколько дней. Судебно-медицинская экспертиза еще не установила причину смерти актера, но его близкие считают, что он умер от теплового удара, когда уснул в машине. Вместе с ним была найдена мертвой его собака, пишет TMZ.

В 2016 г. умер артист, который сыграл самого Альфа. Пять лет назад, летом 2019-го, стало известно о смерти коллеги Грегори по сериалу, актера Макса Райта. Он сыграл в культовом сериале отца Брайана, главу семейства Таннеров Вилли. Позже, в апреле 2022 г., скончалась актриса Лиз Шеридан, сыгравшая в этом же сериале Рокель Окмонек.