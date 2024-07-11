Роскомнадзор хочет обязать популярных в соцсетях россиян предоставлять их персональные данные

Россиян, страницы которых в соцсетях имеют суточную аудиторию свыше 1 тыс. пользователей, обяжут передавать в Роскомнадзор сведения о себе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там считают, что по закону информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе в форме и объеме, достаточном для его идентификации. Это требование распространяется на персональные страницы пользователей соцсетей, однако в большинстве случаев не исполняется.

В ведомстве не объясняют, чем обусловлен именно такой ценз – 1 тыс. пользователей в сутки. И на протяжении какого времени посещаемость должна быть такой, чтобы человека обязали регистрироваться. Также не указывается, кто должен будет заниматься подсчетом посещаемости.

"Согласно инициативе, такой пользователь обязан сообщить в Роскомнадзор свои Ф. И. О. и контактную информацию для направления юридически значимых сведений. Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации", - добавили в пресс-службе.

При этом инициатива также предполагает, что российским компаниям будет запрещено распространять свою рекламу на публичных страницах, пользователи которых не сообщили о себе в Роскомнадзор.