В школах Рязани среди родителей учеников искали должников за газ

Прокуратура Советского района Рязани в результате проверки выявила нарушение в школах, где на классных руководителей была возложена обязанность искать среди родителей учеников должников за газ.

Ранее ООО "Газпром межрегионгаз Рязань" направило главе администрации города реестры абонентов, имеющих задолженность за газ, а органом управления в сфере образования эти списки были направлены директорам школ. Те передали их классным руководителям. Главе администрации Рязани внесено представление.

В мае об этом сообщали местные СМИ. В списке было более 2 тыс. должников с адресами проживания. Учителя должны были их "вычислить".

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов интересуется, как это теперь скажется на сознании главы администрации Рязани: перестанет ли он считать учителей своими подневольными или просто будет действовать более изощренно? Ведь его не уволили.