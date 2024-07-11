11 Июля 2024
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Фото: admsr.ru

Андрей Трубецкой сообщил о старте строительства музея на Барсовой горе

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что на Барсовой горе началось строительство музея.

На возведение этого объекта потратят 351,8 млн рублей из регионального и районного бюджетов.

"Строительство музея будет идти два года. В 2024-ом появится само здание площадью 1,6 тысячи кв. м. Подрядчик выполняет подготовительные работы, скоро будут забиты сваи. При этом ландшафт Барсовой горы, которая является объектом культурного наследия, в зоне стройки сохранится", - написал Андрей Трубецкой в своем telegram-канале.

андрей трубецкой(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

В 2025 году планируется провести благоустройство территории музея. Здесь будет создана и парковка для посетителей. В самом здании разместят два экспозиционных зала и шесть фондохранилищ, которые смогут вместить 200 тысяч единиц хранения, а также реставрационные мастерские, археологическую лабораторию, кабинеты сотрудников.

Также здание будет адаптировано для лиц с ОВЗ.

(2024)|Фото: admsr.ru

"Проект "Музейный комплекс "Барсова гора"" реализуется с 2021 года. Ранее появилась туристическая тропа "ЧелоВечность" с арт-объектами, смотровыми площадками, где в этом году тоже оборудуют новые локации. Музей также является частью большого проекта", - отметил Андрей Трубецкой.

Теги: Сургутский район, Барсова гора, музей, андрей трубецкой


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