Уральские шоколадные конфеты впервые начали поставлять в ОАЭ

Первую партию уральских шоколадных конфет отправили в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

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Региональные производители впервые в этом году экспортировали в ОАЭ 140 килограммов шоколада общей стоимостью почти 4,5 тысячи долларов. Еще 2 тонны уральских сладостей были впервые отгружены в Туркменистан.

Всего же с начала 2024 года уральские предприниматели экспортировали более 730 тонн шоколада общей стоимостью почти 2 млн долларов.

"По сравнению с 2023 годом поставки в физическом выражении увеличились на 54%, в стоимостном – более чем на 60%. Высокий спрос на сладости в Казахстане, Азербайджане, Беларуси, Таджикистане, Монголии, Грузии и Китае. В целом география экспорта сегодня насчитывает 14 стран", - прокомментировал ситуацию начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Ранее сообщалось, что Свердловская область и Вьетнам договорились о поставке уральского пломбира.