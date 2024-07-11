Как кладовщики. Только четверть учителей работают "по призванию"

Для половины учителей (48%) их работа является прежде всего источником дохода. Это показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного трудоустроенного населения из всех округов страны.

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Только четверть (24%) учителей заявили, что учительство - это их призвание. Это почти столько же, как и среди кладовщиков. В целом в своих предпочтениях по шкале "доход/карьера/призвание" учителя почти не отличаются от представителей многих других профессий.

При этом в России распространено мнение, что учителя работают "по призванию", поэтому не должны получать хорошую зарплату. Об этом в 2016 году сказал тогдашний премьер Дмитрий Медведев, который призвал недовольных зарплатами учителей идти в бизнес. А школа - это призвание.

В 2023 году министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов заявил, что учителям нельзя сильно повышать зарплату, так как "в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить". Это вызвало громкий скандал.

Пока же учителя в России вынуждены работать именно "по призванию". Средняя начисленная зарплата в 2023 году составила 55 тыс. рублей. В расчете на одну ставку "чистыми" это около 30 тыс., а медианная - около 20 тыс. Оклады же учителей почти везде ниже МРОТ.