Трассу Тюмень - Омск планируют поднять на два метра

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин во время совещания, которое по видеосвязи провел с членами правительства президент России Владимир Путин, доложил о мерах поддержки жителей Тюменской области, пострадавших от паводка 2024 года.

Он отметил, что в регионе совместно с правительством Тюменской области, Росавтодором и Минтрансом были проведены оперативные мероприятия по защите автодороги Тюмень - Омск в Абатском районе. Он сообщил о задаче поднять уровень федеральной трассы на два метра.

"Все меры были приняты, трасса оставалась проезжей, но необходимые действия нужно предпринять, чтобы в будущем исключить эту ситуацию. Стоит задача — поднять уровень дороги на два метра", - приводит его слова "Информационный центр правительства Тюменской области".

В апреле этого года Ирек Файзуллин работал в Тюменской области. Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором он осмотрел территории региона, которые попадали в зону подтопления.

Для спасения федеральной трассы силами дорожников, сотрудников МЧС, волонтеров и студентов учебных заведений была возведена временная дамба - наполнив грунтом сотни тысяч мешков в условиях исторического паводка удалось обеспечить функционирование автомагистрали, соединяющей восток и запад России.