Музейный комплекс "Мотовилихинских заводов" останется в составе холдинга

Музейный комплекс "Мотовилихинских заводов" останется в составе холдинга — его выкупило "Специальное конструкторское бюро", сообщает "Ъ-Прикамье".

В торгах также участвовало краевое минимущество и структуры, близкие к региональным властям - фонд развития города "Пермь-300". Заявку на торги прислала также ИП Светлана Ожгибесова. Все трое предложили минимальную цену — 18,428 млн руб., и только АО "СКБ" — 19,4 млн руб., поэтому оно и было признано победителем. СКБ выкупило актив единым лотом, в который была включена 71 позиция.

Речь идет о десятках экспонатов, в том числе об образцах вооружений, которые производила и производит "Мотовилиха", и историческом здании музея площадью 3,2 тыс. кв. м. В лот вошли также два земельных участка: площадью 4,3 тыс. кв. м с видом разрешенного использования под музей и привокзальная площадь у станции "Мотовилиха" площадью 3,2 тыс. кв. м.

Музей был создан в 1976 году по инициативе руководства и партийной организации предприятия. Имущество музея, как и другие непрофильные активы должника, оказалось в конкурсной массе ПАО "МЗ", вошедшего в процедуру банкротства еще в 2018 году. Изначально стартовая цена имущества на торгах в форме публичного предложения превышала 107,5 млн руб. Торги объявлялись три раза, но не состоялись из-за отсутствия заявок.

Победитель текущих торгов — "Специальное конструкторское бюро" ранее входило в состав холдинга "Мотовилихинские заводы". Имущественный комплекс СКБ был выкуплен в конце 2023 года АО "Ремдизель" (Набережные Челны), которое заявило о планах развития купленного предприятия. Само СКБ стало головным предприятием нового холдинга, оно занимается разработкой и производством артиллерийского вооружения.