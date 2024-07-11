Уже в выходные на станциях метро "Динамо" и "Уральская" появятся новые турникеты

В метро Екатеринбурга приступают к замене турникетов на станциях "Динамо" и "Уральская". Об этом сообщает пресс-служба городского метрополитена.

Первые работы стартуют в ночь с 11 на 12 июля на станции "Динамо". В ночь с 13 на 14 июля новые турникеты установят на станции "Уральская".

"На период пуско-наладочных работ возможны сбои в работе оборудования, перекрытия части турникетов, скопление пассажиров в кассовых залах. Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание", — добавили в пресс-службе.

Напомним, что следующие на очереди станции "Машиностроителей" — в августе 2024 года, "Уралмаш" — в сентябре 2024 года и "Чкаловская" — в октябре 2024 года.

Новые турникеты выполнены из нержавеющей стали и закаленного ударопрочного стекла, оснащены цветным информационным дисплеем, интеллектуальной световой индикацией и сигнализацией. Главной особенностью является возможность оплачивать всеми видами карт: как банковской, так транспортной и социальной. Помимо этого, к концу года оплата будет проводиться и через QR-код.