МИД: Россия не собирается участвовать в новом саммите по Украине

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не будет участвовать во втором саммите мира, который готовят Украина и ее союзники.

По его словам, в России слышат "прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной "формулы Зеленского". Также Москва видит "сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса", добавил дипломат.

"Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся", — приводит слова Галузина РИА Новости.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения очередной конференции по Украине.

После конференции в Швейцарии украинские высокопоставленные лица говорили, что на второй "саммит мира" должна быть приглашена Россия. В конце июня Владимир Зеленский сделал заявление, что в ближайшее время он хочет выйти на переговоры об окончании военного конфликта.