Милонов призвал запретить турецкие сериалы

В России нужно запретить турецкие телесериалы, так как они приукрашивают картину взаимоотношений между мужчиной и женщиной и создают ложное представление о турках. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов на радио "Говорит Москва".

Он считает, что турецкие сериалы очень низкого качества, нет хороших актеров, зато они наполнены враньем. А их любительницы смотрят их и думают, что все так и есть. Но на самом деле с женщинами там не церемонятся. Если она туда поедет, то ее "палкой будут лупить, детей отнимут и выгонят, если она слово против скажет".

То, что там показывают, - это своего рода культурный рахат-лукум, очень приторный. В России такого никогда не было, и не надо крутить турецкие и японские фильмы. Россия достойна того, чтобы другие страны показывали наши фильмы, уверен депутат.

На данный момент Турция является вторым крупнейшим экспортером фильмов и сериалов в мире после США. В России их популярность резко выросла после того, как западные компании забрали права на показ своих фильмов. Кинокритики считают, что турецкие сериалы смотрят в России из-за схожего менталитета и наличия определенной эмоциональности, которой нет в западных.