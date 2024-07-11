11 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

Америка ищет замену Зеленскому

Власти Америки ищут сменщика президента Украины Владимира Зеленского.
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Госдепартамент США и европейская внешнеполитическая служба констатируют: среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам, тем более, что легитимность Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий 20 мая полностью утрачивается, приводит ТАСС данные Службы внешней разведки России (СВР). Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту. Контакты по этому поводу установлены с лидером партий "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко.

Ранее в Службе заявили, что западные хозяева легко пожертвуют Зеленским, когда Россия "закрепит успехи на поле боя". По данным СВР, США рассматривают бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в качестве наиболее подходящего кандидата на пост президента Украины.

Теги: Служба внешней разведки России, СВР, Владимир Зеленский


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