Виктор Орбан встретится в США с Дональдом Трампом

Дональд Трамп сегодня встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном – он примет его в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Орбан приехал в США на саммит НАТО, но, по-видимому, занимается еще и своей "мирной миссией" и, как полагает издание, посредничеством в переговорах Трампа и Путина по поводу конфликта на Украине.

1 июля Венгрия на полгода получила председательство в Совете Евросоюза. Сразу же после этого Виктор Орбан отправился в Киев, где предложил Владимиру Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры, тот отказался. Затем Орбан приехал в Москву, что было встречено острой критикой со стороны руководства ЕС и НАТО, впрочем, в итоге генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Орбан дал понять, когда приехал в Москуву, что действует не от имени НАТО". Затем Орбан также побывал в Пекине и провел переговоры с Си Цзиньпинем.

С Трампом у Орбана установились тесные отношения, в марте этого года венгерский премьер уже бывал в Мар-а-Лаго.