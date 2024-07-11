11 Июля 2024
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Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Вихарев договорился с екатеринбургской художницей преобразить один из подъездов Эльмаша

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев договорился с местной художницей Юлией Михеевой о преображении подъезда дома по адресу ул. Шефская, 59. Ранее единоросс помог ей открыть собственную студию, за что Юлия предложила разрисовать стены подъезда в доме знакомых депутату жителей Эльмаша.

"Всегда поддерживаю хорошие инициативы. С художницей Юлией познакомился на приеме. Решил поддержать ее творческие начинания, а она в знак благодарности предложила преобразить подъезд жителей, которые тоже ко мне ранее обращались за помощью. Все довольны и счастливы", - рассказал Алексей Вихарев.

Алексей Вихорев в подъезде дома 59 по улице Шефская в Екатеринбурге(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

По его словам, многодетная мать обратилась к нему после того, как стала жертвой мошенников и накопила долги. Депутат помог разобраться в непростой ситуации, выделил средства на открытие студии, а последнюю работу художницы профинансировал лично. Теперь в подъезде, как в картинной галерее: вместо стандартных зеленых стен – горы и лес, олени и птицы, а еще красивый восход, которым жители могут любоваться в любое время суток. Работа длилась чуть меньше месяца, а эскиз выбирали сами жильцы.

Алексей Вихорев и художница Юлия Михеева в подъезде дома 59 по улице Шефская в Екатеринбурге(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Во время работы жители мне помогали: кто-то воду принесет, кто-то чаем напоит. Отзывы только положительные - все рады преображению. Есть даже такие, кто планировал переезжать, но передумал", – поделилась Юлия Михеева.

Художница Юлия Михеева в подъезде дома 59 по улице Шефская в Екатеринбурге(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Волшебный лес" художницы Юлии Михеевой в подъезде дома 59 по улице Шефская в Екатеринбурге(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Алексей Вихарев всегда поддерживает идеи, которые делают город еще комфортнее для его жителей. К этому призывает объявленный им конкурс "Идея на миллион".

"Сделать еще лучше свой дом, улицу, любимый город могут и другие неравнодушные люди. Недавно я со своим Волонтерским центром объявил конкурс "Идея на миллион". До начала осени принимаем проекты, самые лучшие претворим в жизнь, а победитель получит миллион", - отметил депутат.

Напомним, участие в конкурсе могут принять подростки и молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. Предложения принимаются все лето, а итоги будут подведены в начале октября. Как пояснил Алексей Вихарев, самые удачные проекты будут реализованы и о них он расскажет в своих соцсетях. Выигранный миллион победитель сможет потратить по собственному усмотрению. Подробности об условиях конкурса – на сайте.

Теги: Вихарев, Эльмаш, Екатеринбург, идея на миллион, художник


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